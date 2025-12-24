Лейла Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Ильхама Алиева

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного Объединения IDEA Лейла Алиева поделилась в своем аккаунте в инстаграме публикацией по случаю дня рождения президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

    Report представляет данную публикацию:

