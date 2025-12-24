Лейла Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Ильхама Алиева
Внутренняя политика
- 24 декабря, 2025
- 22:32
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного Объединения IDEA Лейла Алиева поделилась в своем аккаунте в инстаграме публикацией по случаю дня рождения президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Report представляет данную публикацию:
Последние новости
23:16
Фото
В приюте "Чистый мир" был организован праздник для детейВнутренняя политика
23:12
Постпред США при НАТО: Мы близки к урегулированию конфликта между РФ и УкраинойДругие страны
23:08
В Хачмазе раскрыли убийство двухлетней давностиПроисшествия
22:57
Парламент Алжира признал французский колониализм преступлениемДругие страны
22:49
Эрдоган выразил соболезнования ливийскому коллеге в связи с гибелью главы ГенштабаВ регионе
22:32
Лейла Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Ильхама АлиеваВнутренняя политика
22:26
Фото
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили школу-интернат №5 города БакуНаука и образование
22:11
Кобахидзе: Грузия намерена превратить Средний коридор в самый надежный маршрут в регионеВ регионе
21:56