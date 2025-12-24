Hikmət Hacıyev: Azərbaycanın Qəzzadakı sülhməramlı missiyada iştirakından danışmaq hələ tezdir
Xarici siyasət
- 24 dekabr, 2025
- 20:54
Hazırkı mərhələdə Azərbaycanın Qəzzada beynəlxalq sabitləşdirmə missiyasında iştirakından danışmaq hələ tezdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "Nikkei" nəşrinə bildirib.
H.Hacıyev qeyd edib ki, ABŞ Azərbaycana missiyaya qoşulmağı təklif edib, lakin hələ yekun qərar qəbul olunmayıb.
Prezidentin köməkçisi vurğulayıb ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi Qəzzadakı missiyanın döyüş əməliyyatlarının aparılması qaydaları, fəaliyyət proseduru və səlahiyyətləri barədə aydın məlumat vermir.
Son xəbərlər
21:41
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Rusiyanın Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı 300 illik siyasəti nədən ibarətdir?Xarici siyasət
21:13
Foto
Qroznıda AZAL təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanların xatirəsinə memorial plitə ucaldılıbXarici siyasət
21:02
"Fənərbağça" klubunun prezidenti narkotik işi ilə bağlı saxlanılıbFutbol
20:54
Hikmət Hacıyev: Azərbaycanın Qəzzadakı sülhməramlı missiyada iştirakından danışmaq hələ tezdirXarici siyasət
20:40
Fransa qəzeti PSJ-nin rusiyalı qapıçısını ayın oyunçusu seçibFutbol
20:32
Türkiyə şirkəti "Şahdəniz"də hasilatın artırılması ilə bağlı 11 milyon dollarlıq müqavilə imzalayıbEnergetika
20:32
Türkiyədə 8 il axtarışda olan FETÖ-çü qadın yaxalanıbRegion
20:08
Ali Məclis Naxçıvanın gələnilki büdcəsini son oxunuşda qəbul edibDaxili siyasət
19:55