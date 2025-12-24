Хикмет Гаджиев: Рано говорить об участии Азербайджана в миротворческой миссии в Газе
Внешняя политика
- 24 декабря, 2025
- 20:48
На данном этапе рано говорить об участии Азербайджана в международной миссии по стабилизации в секторе Газа.
Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев изданию Nikkei.
Х. Гаджиев уточнил, что США предлагали Азербайджану присоединиться к миссии, однако окончательного решения еще не принято. Помощник президента Азербайджана отметил, что резолюция Совета Безопасности ООН не содержит четкой информации о правилах ведения боевых действий, порядке действий и полномочиях миссии в Газе.
Последние новости
21:43
WP: США намерены перестроить склады под центры содержания нелегальных мигрантовДругие страны
21:41
Президент клуба "Фенербахче" задержан в рамках расследования по делу о наркотикахФутбол
21:39
Ильхам Алиев: К сожалению, врагов у нас было намного больше, чем друзейВнутренняя политика
21:32
Президент: Говорившие "Карабах – это Армения, и точка" были вынуждены заявить "Карабах – это Азербайджан!"Внутренняя политика
21:29
В Турции задержана женщина, находившаяся в розыске 8 лет по подозрению в терроризмеВ регионе
21:07
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама АлиеваВнешняя политика
21:06
Фото
Ильхам Алиев принял участие в открытии 2-го жилого комплекса в Агдаме - ОБНОВЛЕНО-2Внутренняя политика
20:57
Фото
В Грозном состоялось открытие мемориальной плиты в память о жертвах крушения самолета AZALВнешняя политика
20:48