Хикмет Гаджиев: Рано говорить об участии Азербайджана в миротворческой миссии в Газе

На данном этапе рано говорить об участии Азербайджана в международной миссии по стабилизации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев изданию Nikkei.

Х. Гаджиев уточнил, что США предлагали Азербайджану присоединиться к миссии, однако окончательного решения еще не принято. Помощник президента Азербайджана отметил, что резолюция Совета Безопасности ООН не содержит четкой информации о правилах ведения боевых действий, порядке действий и полномочиях миссии в Газе.