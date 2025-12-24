Хикмет Гаджиев: Рано говорить об участии Азербайджана в миротворческой миссии в Газе

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Внешняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 20:48
    На данном этапе рано говорить об участии Азербайджана в международной миссии по стабилизации в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев изданию Nikkei.

    Х. Гаджиев уточнил, что США предлагали Азербайджану присоединиться к миссии, однако окончательного решения еще не принято. Помощник президента Азербайджана отметил, что резолюция Совета Безопасности ООН не содержит четкой информации о правилах ведения боевых действий, порядке действий и полномочиях миссии в Газе.

