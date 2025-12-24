"Fənərbağça" klubunun prezidenti narkotik işi ilə bağlı saxlanılıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    • 24 dekabr, 2025
    • 21:02
    Türkiyənin "Fənərbağça" klubunun prezidenti Sadəttin Saran narkotiklə bağlı saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, İstanbul polisi əldə etdiyi yeni sübutlar əsasında Saran haqqında saxlanılma tədbiri həyata keçirib.

    O, indi narkotik maddələrin əldə edilməsi, istifadəsi və istifadəsinə şərait yaradılması ittihamları ilə istintaqa cəlb olunub.

    Saranın ifadəsi alındıqdan sonra məhkəməyə çıxarılması gözlənilir.

    Qeyd edək ki, Sadettin Saran bu ilin sentyabrından "Fənərbağça"da prezident vəzifəsini icra edir.

    Президент клуба "Фенербахче" задержан в рамках расследования по делу о наркотиках

