    Президент клуба "Фенербахче" задержан в рамках расследования по делу о наркотиках

    Футбол
    • 24 декабря, 2025
    • 21:41
    Президент клуба Фенербахче задержан в рамках расследования по делу о наркотиках

    Президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран задержан в связи расследованием по делу о наркотиках.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, полиция Стамбула задержала Сарана на основании новых выявленных доказательств.

    Он привлечен к следствию в качестве обвиняемого в приобретении, хранении и употреблении наркотических веществ. Ожидается, что после дачи показаний он предстанет перед судом.

    Отметим, что Садеттин Саран исполняет обязанности президента "Фенербахче" с сентября этого года.

