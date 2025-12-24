Президент клуба "Фенербахче" задержан в рамках расследования по делу о наркотиках

Президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран задержан в связи расследованием по делу о наркотиках.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, полиция Стамбула задержала Сарана на основании новых выявленных доказательств.

Он привлечен к следствию в качестве обвиняемого в приобретении, хранении и употреблении наркотических веществ. Ожидается, что после дачи показаний он предстанет перед судом.

Отметим, что Садеттин Саран исполняет обязанности президента "Фенербахче" с сентября этого года.