Fransa qəzeti PSJ-nin rusiyalı qapıçısını ayın oyunçusu seçib
Futbol
- 24 dekabr, 2025
- 20:40
Fransanın PSJ futbol klubunun rusiyalı qapıçısı Matvey Safonov "Le Parisien" qəzetinin jurnalistləri tərəfindən dekabr ayının ən yaxşı oyunçusu seçilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qəzetin rəsmi saytı məlumat veriB.
Dekabr ayında Paris təmsilçisinin heyətində 4 oyuna çıxan Safonov iki oyunda qapısını toxunulmaz saxlayıb.
O, komandasının "Flamenqo"nu (Braziliya) məğlub etdiyi Qitələrarası Kubok finalında penaltilər seriyasında dörd zərbəni dəf edib.
Safonov "Le Parisien" jurnalistlərindən orta hesabla 7,25 bal (maksimum 10 bal) alıb. Varren Zair-Emri ikinci (7 xal), Villian Paço isə üçüncü (6,31) olub. Gürcü futbolçu Xviça Kvaratsxeliya isə 6 xalla beşinci yeri tutub.
Son xəbərlər
20:54
Hikmət Hacıyev: Azərbaycanın Qəzzadakı sülhməramlı missiyada iştirakından danışmaq hələ tezdirXarici siyasət
20:40
Fransa qəzeti PSJ-nin rusiyalı qapıçısını ayın oyunçusu seçibFutbol
20:32
Türkiyə şirkəti "Şahdəniz"də hasilatın artırılması ilə bağlı 11 milyon dollarlıq müqavilə imzalayıbEnergetika
20:32
Türkiyədə 8 il axtarışda olan FETÖ-çü qadın yaxalanıbRegion
20:08
Ali Məclis Naxçıvanın gələnilki büdcəsini son oxunuşda qəbul edibDaxili siyasət
19:55
"Atletiko"nun futbolçusu digər La Liqa klubu ilə anlaşıbFutbol
19:37
Foto
Leyla Əliyeva Mərkəzi Nəbatat bağında uşaqlar üçün təşkil olunan tədbirdə iştirak edibDaxili siyasət
19:26
Azərbaycan Prezidenti: Ukrayna, Moldova, Gürcüstan ərazilərində separatçı yuvalar varDaxili siyasət
19:26