Азербайджан и Оман подписали Меморандум о сотрудничестве в области юстиции и права
Внешняя политика
- 24 ноября, 2025
- 18:02
Министерство юстиции Азербайджана и Министерство юстиции и правовых вопросов Омана подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество и обмен опытом в сфере юстиции и права.
Как сообщили Report в Минюсте, документ подписали министры юстиции двух стран по итогам переговоров.
Стороны также рассмотрели вопросы, касающиеся расширения использования информационно-коммуникационных технологий в сфере юстиции, а также создания договорно-правовой базы для оказания правовой помощи, экстрадиции и передачи осужденных лиц.
Было отмечено, что активизация взаимных визитов и расширение обмена опытом будут способствовать дальнейшему укреплению правового сотрудничества.
