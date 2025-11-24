Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Азербайджан и Оман подписали Меморандум о сотрудничестве в области юстиции и права

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 18:02
    Министерство юстиции Азербайджана и Министерство юстиции и правовых вопросов Омана подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество и обмен опытом в сфере юстиции и права.

    Как сообщили Report в Минюсте, документ подписали министры юстиции двух стран по итогам переговоров.

    Стороны также рассмотрели вопросы, касающиеся расширения использования информационно-коммуникационных технологий в сфере юстиции, а также создания договорно-правовой базы для оказания правовой помощи, экстрадиции и передачи осужденных лиц.

    Было отмечено, что активизация взаимных визитов и расширение обмена опытом будут способствовать дальнейшему укреплению правового сотрудничества.

    Азербайджан Оман меморандум о сотрудничестве
    Azərbaycan və Oman arasında ədliyyə və hüquq sahələrində əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

