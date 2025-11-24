İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan və Oman arasında ədliyyə və hüquq sahələrində əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

    Xarici siyasət
    • 24 noyabr, 2025
    • 17:16
    Azərbaycan və Oman arasında ədliyyə və hüquq sahələrində əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

    Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi ilə Omanın Ədliyyə və Hüquq İşləri Nazirliyi arasında "Ədliyyə və hüquq sahələrində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu" imzalanıb.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Ədliyyə naziri Fərid Əhmədov Səudiyyə Ərəbistanına işgüzar səfəri çərçivəsində Oman sultanlığından olan həmkarı Abdullah bin Mohammed Alsaidi ilə görüşüb.

    Tədbirdə ədliyyə sahəsində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi, hüquqi yardım, ekstradisiya və məhkum edilmiş şəxslərin verilməsi sahəsində müqavilə-hüquqi bazanın yaradılması müzakirə olunub, qarşılıqlı səfərlərin intensivləşdirilməsinin və təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsinin hüquqi əməkdaşlığı daha da gücləndirəcəyi bildirilib.

    Görüş çərçivəsində Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi ilə Oman Sultanlığının Ədliyyə və Hüquq İşləri Nazirliyi arasında "Ədliyyə və hüquq sahələrində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu" imzalanıb. Bir çox sahə üzrə təcrübə mübadiləsini nəzərdə tutan sənədin qarşılıqlı faydalı olacağı və iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafına töhfə verəcəyi vurğulanıb.

    Ədliyyə Nazirliyi Oman Sultanlığı əməkdaşlıq

    Son xəbərlər

    17:57
    Foto

    ADY və İran Dəmir Yolları əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    17:55

    ICGB investisiya qərarının qəbulunun sürətləndirilməsi üçün ABŞ fondlarının dəstəyinə ümid edir

    Energetika
    17:55

    İtaliyalı mütəxəssis: "Qarabağ"ın pley-offa düşmək üçün yaxşı imkanları var"

    Futbol
    17:53

    Azərbaycan iqlim risklərinin qiymətləndirilməsi üçün Yol Xəritəsi hazırlayıb

    Maliyyə
    17:50

    Ceyhun Bayramov Vatikan və İtaliyaya yola düşüb

    Xarici siyasət
    17:49

    Azərbaycan dayanıqlı maliyyə ekosistemi yaratmaq üçün genişmiqyaslı islahatlar aparır

    Maliyyə
    17:48

    Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi: "Gənc voleybolçularda yaxşı potensial var"

    Komanda
    17:48

    Ermənistanda irimiqyaslı yanğın Tavuş vilayətinin sərhədinə yaxınlaşıb

    Region
    17:46

    MMU-da Gürcüstan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti