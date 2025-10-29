Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Азербайджан и Оман отменили визы для владельцев диппаспортов

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 15:34
    Азербайджан и Оман отменили визы для владельцев диппаспортов

    Азербайджан и Оман подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов, а также меморандум о взаимопонимании по консульскому сотрудничеству.

    Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

    Подписи под документами оставили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его оманский коллега Бадр Аль-Бусаиди.

    Azərbaycanla Oman diplomatik və xidməti pasport sahibləri üçün vizanı ləğv edir
    Azerbaijan and Oman waive visas for diplomatic and service passport holders

    Лента новостей