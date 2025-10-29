Азербайджан и Оман отменили визы для владельцев диппаспортов

Азербайджан и Оман подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов, а также меморандум о взаимопонимании по консульскому сотрудничеству.

Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

Подписи под документами оставили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его оманский коллега Бадр Аль-Бусаиди.