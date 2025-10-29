İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycanla Oman diplomatik və xidməti pasport sahibləri üçün vizanı ləğv edir

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 15:06
    Azərbaycanla Oman diplomatik və xidməti pasport sahibləri üçün vizanı ləğv edir

    Azərbaycan və Oman arasında diplomatik, xüsusi və xidməti pasport sahibləri üçün viza tələbindən azadolma haqqında Saziş, eləcə də konsulluq əməkdaşlığına dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat paylaşıb.

    Bildirilib ki, bu sənədlər iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan növbəti addımdır.

    Qeyd edək ki, sənədləri Omana rəsmi səfəri çərçivəsində Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və bu ölkənin xarici işlər naziri Badr əl-Busaidi imzalayıblar.

    Ceyhun Bayramov viza rejimi doplimatik pasport
    Азербайджан и Оман отменили визы для владельцев диппаспортов
    Azerbaijan and Oman waive visas for diplomatic and service passport holders

