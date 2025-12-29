Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 29 декабря, 2025
    • 16:20
    Азербайджан и Оман отменили визовый режим для ряда лиц

    Азербайджан и Оман взаимно освободили владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов от визовых требований.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Султаната Оман о взаимном освобождении от виз для владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов".

    Оман визовые требования безвизовый режим
    Azərbaycanla Oman bəzi şəxsləri vizadan qarşılıqlı olaraq azad edib
    Azerbaijan, Oman mutually waive visas for official passport holders

    Лента новостей