Азербайджан и Оман отменили визовый режим для ряда лиц

Азербайджан и Оман взаимно освободили владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов от визовых требований.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Султаната Оман о взаимном освобождении от виз для владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов".