Azərbaycanla Oman bəzi şəxsləri vizadan qarşılıqlı olaraq azad edib
Xarici siyasət
- 29 dekabr, 2025
- 15:59
Azərbaycanla Oman Sultanlığı Hökuməti arasında diplomatik, xüsusi və xidməti pasport sahibləri vizadan qarşılıqlı azad edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Oman Sultanlığı Hökuməti arasında diplomatik, xüsusi və xidməti pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə qanunu imzalayıb.
