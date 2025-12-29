İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Xarici siyasət
    • 29 dekabr, 2025
    • 15:59
    Azərbaycanla Oman bəzi şəxsləri vizadan qarşılıqlı olaraq azad edib

    Azərbaycanla Oman Sultanlığı Hökuməti arasında diplomatik, xüsusi və xidməti pasport sahibləri vizadan qarşılıqlı azad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Oman Sultanlığı Hökuməti arasında diplomatik, xüsusi və xidməti pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə qanunu imzalayıb.

    Азербайджан и Оман отменили визовый режим для ряда лиц
    Azerbaijan, Oman mutually waive visas for official passport holders

