Азербайджан и ОАЭ создадут подкомитеты по пяти ключевым направлениям сотрудничества

Азербайджан и ОАЭ договорились о создании подкомитетов по пяти ключевым секторам.

Как передает Report об этом говорится в заявлении МИД ОАЭ по итогам встречи первого заседания Комитета по всеобъемлющему стратегическому партнерству между двумя странами, прошедшего в Абу-Даби 28 ноября Азербайджана и ОАЭ.

Согласно информации, подкомитеты охватывают политику и дипломатию, экономическое сотрудничество, оборону и правоохранительную деятельность, гуманитарное сотрудничество (образование, культуру и передовые технологии), а также энергосотрудничество и устойчивое развитие.

В МИД ОАЭ отметили, что созыв Стратегического комитета "подчеркнул глубину двустороннего партнерства и общее стратегическое видение", подтверждая готовность Баку и Абу-Даби укреплять взаимодействие в приоритетных направлениях через специализированную институциональную платформу.

Заседание возглавили государственный министр ОАЭ Саид Аль Хаджери и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев. Во встрече приняли участие также высокопоставленные представители государственных структур обеих стран.

По словам Саида Аль Хаджери, встречи подобного уровня отражают стремительно развивающиеся связи между двумя государствами и служат важным шагом к укреплению сотрудничества в сферах взаимного интереса.

В ходе встречи стороны обсудили механизмы реализации пятилетней дорожной карты и рассмотрели ряд совместных приоритетных проектов.

По итогам заседания было также принято решение провести следующую встречу Комитета в Баку, что подчеркивает приверженность сторон дальнейшему углублению диалога.

Напомним, что, комитет создан в соответствии с Совместной декларацией о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ, подписанной 16 сентября 2025 года.