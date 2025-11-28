Состоялось первое заседание Комитета сотрудничества по всеобъемлющему стратегическому партнерству между Азербайджаном и ОАЭ

В Абу-Даби состоялось первое заседание Комитета сотрудничества по всеобъемлющему стратегическому партнерству между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Комитет создан в соответствии с Совместной декларацией о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ, подписанной 16 сентября 2025 года.

Сопредседателями комитета являются заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев и государственный министр ОАЭ Саид Аль Хаджери.

Состоялись заседания подкомитетов по политическим, экономическим, гуманитарным, оборонным, правоохранительным направлениям, а также по энергетике и устойчивому развитию. На них обсуждены текущее сотрудничество, предложения по расширению и возможные проекты.

Сначала состоялась отдельная встреча Я. Рафиева и С. Аль Хаджери, после чего - расширенное заседание с участием представителей ведомств и послов.

Сопредседатели выразили свои ожидания по конкретным результатам, согласования дорожной карты и плана работ. Утверждены модальности и график последующих встреч.

На заседании подчеркнута высокая динамика развития отношений Азербайджана и ОАЭ и ключевая роль взаимных визитов глав государств.

В заседании участвовали представители МИД, а также министерств экономики, энергетики, юстиции, обороны, внутренних дел, цифрового развития и транспорта, науки и образования, культуры, сельского хозяйства, Государственного агентства по туризму, SOCAR и Азербайджанского инвестиционного холдинга.