Азербайджан и Нидерланды обсудили международные и региональные вопросы
- 15 октября, 2025
- 18:12
Находящийся с визитом в Нидерландах заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с заместителем министра иностранных дел Нидерландов Марселем де Винком.
Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.
На встрече отмечено, что недавние высокоуровневые контакты между двумя странами, в частности, встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом в рамках 7-го саммита "Европейского политического сообщества", заложили почву для развития двусторонних отношений.
Стороны подчеркнули важность регулярного политического диалога, встреч глав МИД в рамках международных платформ, визита замминистра иностранных дел Марселя де Винка в Баку в феврале этого года и продолжения взаимных визитов.
Проведен обмен мнениями по существующим возможностям для развития связей в различных сферах, при этом отмечалась важная роль экономического сотрудничества в двусторонних связях, а также выражена удовлетворенность успешной деятельностью нидерландских компаний в Азербайджане.
В центре внимания также были темы двусторонней и многосторонней повестки, а также международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая новые реалии в регионе в постконфликтный период, процесс мирного урегулирования и итоги исторической встречи в Вашингтоне.
Э. Мамедов проинформировал собеседника о шагах, предпринимаемых Азербайджаном для обеспечения устойчивого развития и стабильности в регионе.