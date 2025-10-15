Азербайджан и Нидерланды обсудили международные и региональные вопросы

Находящийся с визитом в Нидерландах заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с заместителем министра иностранных дел Нидерландов Марселем де Винком.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

На встрече отмечено, что недавние высокоуровневые контакты между двумя странами, в частности, встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом в рамках 7-го саммита "Европейского политического сообщества", заложили почву для развития двусторонних отношений.

Стороны подчеркнули важность регулярного политического диалога, встреч глав МИД в рамках международных платформ, визита замминистра иностранных дел Марселя де Винка в Баку в феврале этого года и продолжения взаимных визитов.

Проведен обмен мнениями по существующим возможностям для развития связей в различных сферах, при этом отмечалась важная роль экономического сотрудничества в двусторонних связях, а также выражена удовлетворенность успешной деятельностью нидерландских компаний в Азербайджане.

В центре внимания также были темы двусторонней и многосторонней повестки, а также международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая новые реалии в регионе в постконфликтный период, процесс мирного урегулирования и итоги исторической встречи в Вашингтоне.

Э. Мамедов проинформировал собеседника о шагах, предпринимаемых Азербайджаном для обеспечения устойчивого развития и стабильности в регионе.