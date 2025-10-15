İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Azərbaycanla Niderland beynəlxalq və regional məsələləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2025
    • 17:15
    Azərbaycanla Niderland beynəlxalq və regional məsələləri müzakirə edib

    Niderlandda səfərdə olan Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov Niderland Krallığının xarici işlər nazirinin müavini Marsel de Vink ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüşdə son müddətdə iki ölkə arasında yüksək səviyyədə baş tutmuş təmasların, xüsusilə də Kopenhaqen şəhərində keçirilmiş "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplatısı çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Niderland Krallığının Baş naziri Dik Sxof arasında keçirilmiş görüşün əlaqələrin inkişafı üçün müsbət zəmin yaratdığı qeyd olunub.

    Tərəflər mütəmadi siyasi dialoqun, bu çərçivədə xarici işlər nazirləri arasında beynəlxalq platformalar çərçivəsində görüşlərin, Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin aparılması üçün cari ilin fevral ayında nazir müavini Marsel de Vinkin Bakıya səfərinin və qarşılıqlı səfərlərin davam etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar.

    Görüşdə müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişafı üçün mövcud imkanlar ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, iqtisadi əməkdaşlığın iki ölkə arasında əlaqələrdə mühüm yer tutduğu qeyd olunub və Niderland şirkətlərinin Azərbaycanda uğurlu fəaliyyətindən məmnunluq ifadə olunub.

    İkitərəfli və çoxtərəfli gündəlikdə olan mövzular, habelə qarşılıqlı maraq doğuran beynəlxalq və regional məsələlər, o cümlədən post-münaqişə dövründə regionda yaranmış yeni reallıqlar, sülh prosesi və tarixi Vaşinqton görüşünün nəticələri də görüşdə diqqət mərkəzində olub.

    Nazir müavini Elnur Məmmədov Azərbaycanın bölgədə davamlı inkişaf və sabitlik naminə atdığı addımlar barədə qarşı tərəfə məlumat verib.

