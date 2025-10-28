Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в сфере разминирования

Делегация во главе с заместителем председателя ANAMA Самиром Поладовым и представители госучреждений Азербайджана посетили штаб-квартиру НАТО.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице представительства Азербайджана при НАТО в соцсети X.

Цель визита – обсудить текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в области гуманитарного разминирования.

В ходе встреч были затронуты важные темы, такие как необходимость поддержки международных партнеров в этой области, ход реализации текущего проекта с НАТО в рамках программы "Наука ради мира и безопасности", сотрудничество в области инновационных методов гуманитарного разминирования, а также перспективы будущего сотрудничества.