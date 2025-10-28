Minatəmizləmə sahəsində Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı müzakirə edilib
- 28 oktyabr, 2025
- 16:55
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAM) sədr müavini Samir Poladovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti və digər dövlət qurumlarının nümayəndələri NATO-nun mənzil-qərargahında səfərdədirlər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın NATO yanındakı Nümayəndəliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, səfərin məqsədi humanitar minatəmizləmə sahəsində Azərbaycan ilə NATO arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyətini müzakirə etməkdir.
Səfər çərçivəsində baş tutan görüşlər zamanı bu sahədə beynəlxalq tərəfdaşların dəstəyinin əhəmiyyəti, "Sülh və Təhlükəsizlik naminə Elm" proqramı çərçivəsində NATO ilə həyata keçirilən mövcud layihənin gedişi, humanitar minatəmizləmənin innovativ üsulları üzrə əməkdaşlıq, həmçinin gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub.
Qeyd edilib ki, Azərbaycanın humanitar minatəmizləmə sahəsində NATO ilə uzunmüddətli və uğurlu əməkdaşlıq tarixi mövcuddur və bu əməkdaşlıq Alyansla birgə fəaliyyətin əsas istiqamətlərindən biri olaraq qalır.
Representatives of Mine Action Agency (@ANAMA_gov_az) and other state authorities of Azerbaijan🇦🇿, headed by the Deputy Chairman of the Agency, Samir Poladov, are on a visit to @NATO HQ to discuss the current state of cooperation b/w Azerbaijan and NATO in… pic.twitter.com/UhMhTlOrvz— Azerbaijan at NATO 🇦🇿 (@AzMissionNATO) October 28, 2025