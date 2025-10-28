İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Minatəmizləmə sahəsində Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 16:55
    Minatəmizləmə sahəsində Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAM) sədr müavini Samir Poladovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti və digər dövlət qurumlarının nümayəndələri NATO-nun mənzil-qərargahında səfərdədirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın NATO yanındakı Nümayəndəliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, səfərin məqsədi humanitar minatəmizləmə sahəsində Azərbaycan ilə NATO arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyətini müzakirə etməkdir.

    Səfər çərçivəsində baş tutan görüşlər zamanı bu sahədə beynəlxalq tərəfdaşların dəstəyinin əhəmiyyəti, "Sülh və Təhlükəsizlik naminə Elm" proqramı çərçivəsində NATO ilə həyata keçirilən mövcud layihənin gedişi, humanitar minatəmizləmənin innovativ üsulları üzrə əməkdaşlıq, həmçinin gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub.

    Qeyd edilib ki, Azərbaycanın humanitar minatəmizləmə sahəsində NATO ilə uzunmüddətli və uğurlu əməkdaşlıq tarixi mövcuddur və bu əməkdaşlıq Alyansla birgə fəaliyyətin əsas istiqamətlərindən biri olaraq qalır.

    NATO minatəmizləmə ANAMA

    Son xəbərlər

    17:10

    Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    17:09

    KTMT-nin döyüş potensialının artırılması planlaşdırılır

    Region
    17:02

    Sabah Azərbaycanın Omandakı səfirliyinin inzibati binasının rəsmi açılışı olacaq

    Xarici siyasət
    17:01

    Azərbaycan və Özbəkistan sərhədlərin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Xarici siyasət
    16:59

    Ərdoğan: "Altay"la birlikdə tank texnologiyasında yeni dövrün qapısını açmışıq

    Region
    16:56

    Sabah Qaraçuxur qəsəbəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    16:55

    Ədliyyə naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    16:55

    Minatəmizləmə sahəsində Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    16:52

    Naxçıvanda evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti