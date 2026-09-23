Азербайджан и МККК обсудили в Нью-Йорке мирный процесс между Баку и Ереваном
Внешняя политика
- 23 сентября, 2026
- 19:44
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.
Отмечается, что в ходе встречи было обсуждено сотрудничество с МККК, а также текущее состояние азербайджано-армянского мирного процесса. Стороны обменялись мнениями об усилиях по устранению последствий конфликта и критической необходимости прояснения судьбы пропавших без вести лиц.
Азербайджан, вновь подтвердив свою приверженность международному гуманитарному праву и принципам, подчеркнул важность диалога с МККК на основе взаимных интересов.
Nyu-Yorkda Azərbaycan–Ermənistan sülh prosesinin hazırkı vəziyyəti müzakirə edilib
Azerbaijan, ICRC discuss missing persons and peace process
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