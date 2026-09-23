Азербайджан и МККК обсудили в Нью-Йорке мирный процесс между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

Отмечается, что в ходе встречи было обсуждено сотрудничество с МККК, а также текущее состояние азербайджано-армянского мирного процесса. Стороны обменялись мнениями об усилиях по устранению последствий конфликта и критической необходимости прояснения судьбы пропавших без вести лиц.

Азербайджан, вновь подтвердив свою приверженность международному гуманитарному праву и принципам, подчеркнул важность диалога с МККК на основе взаимных интересов.