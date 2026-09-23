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    Азербайджан и МККК обсудили в Нью-Йорке мирный процесс между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 19:44
    Азербайджан и МККК обсудили в Нью-Йорке мирный процесс между Баку и Ереваном

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

    Отмечается, что в ходе встречи было обсуждено сотрудничество с МККК, а также текущее состояние азербайджано-армянского мирного процесса. Стороны обменялись мнениями об усилиях по устранению последствий конфликта и критической необходимости прояснения судьбы пропавших без вести лиц.

    Азербайджан, вновь подтвердив свою приверженность международному гуманитарному праву и принципам, подчеркнул важность диалога с МККК на основе взаимных интересов.

    Джейхун Байрамов Мирьяна Сполярич Международный комитет Красного Креста (МККК) Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Генеральная Ассамблея ООН
    Nyu-Yorkda Azərbaycan–Ermənistan sülh prosesinin hazırkı vəziyyəti müzakirə edilib
    Azerbaijan, ICRC discuss missing persons and peace process
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