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    Nyu-Yorkda Azərbaycan–Ermənistan sülh prosesinin hazırkı vəziyyəti müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 19:28
    Nyu-Yorkda Azərbaycan–Ermənistan sülh prosesinin hazırkı vəziyyəti müzakirə edilib

    BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi (BQXK) ilə əməkdaşlığı müzakirə etmək məqsədilə BQXK prezidenti Miryana Spolyariç ilə görüşüb və Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin hazırkı vəziyyəti müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    Tərəflər Azərbaycan–Ermənistan sülh prosesinin hazırkı vəziyyəti, keçmiş münaqişənin fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətindəki səylər və itkin düşmüş şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirilməsinin kritik zərurəti barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    Azərbaycan beynəlxalq humanitar hüquqa və humanitar prinsiplərə sadiqliyini bir daha təsdiqləyərək, qarşılıqlı maraqlar əsasında BQXK ilə dialoqun əhəmiyyətini vurğulayıb.

    Ceyhun Bayramov Miryana Spoljaric Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi (BQXK) BMT Baş Assambleyası
    Азербайджан и МККК обсудили в Нью-Йорке мирный процесс между Баку и Ереваном
    Azerbaijan, ICRC discuss missing persons and peace process
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