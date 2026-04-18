Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в рамках ОТГ

Министры иностранных дел Азербайджана и Кыргызстана Джейхун Байрамов и Жээнбек Кулубаев провели встречу на полях Анталийского дипломатического форума (ADF-2026).

Как сообщает Report, это следует из заявления МИД Азербайджана в соцсети X.

"Министры вновь подтвердили, что стратегическое партнерство двух стран, основанное на общих исторических, культурных и братских связях, непрерывно развивается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что активный политический диалог на всех уровнях является основной движущей силой сотрудничества Баку и Бишкека в торогово-экономической, транспортной, культурно-образовательной и гуманитарной областях.

Стороны особо подчеркнули важность скоординированной деятельности в рамках международных и региональных платформ, включая ООН, Организацию тюркских государств (ОТГ) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС), выразив уверенность в том, что постоянная взаимная поддержка еще больше укрепит многостороннее сотрудничество.