    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в рамках ОТГ

    18 апреля, 2026
    • 21:22
    Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в рамках ОТГ

    Министры иностранных дел Азербайджана и Кыргызстана Джейхун Байрамов и Жээнбек Кулубаев провели встречу на полях Анталийского дипломатического форума (ADF-2026).

    Как сообщает Report, это следует из заявления МИД Азербайджана в соцсети X.

    "Министры вновь подтвердили, что стратегическое партнерство двух стран, основанное на общих исторических, культурных и братских связях, непрерывно развивается", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что активный политический диалог на всех уровнях является основной движущей силой сотрудничества Баку и Бишкека в торогово-экономической, транспортной, культурно-образовательной и гуманитарной областях.

    Стороны особо подчеркнули важность скоординированной деятельности в рамках международных и региональных платформ, включая ООН, Организацию тюркских государств (ОТГ) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС), выразив уверенность в том, что постоянная взаимная поддержка еще больше укрепит многостороннее сотрудничество.

    Джейхун Байрамов Жээнбек Кулубаев Анталийский дипломатический форум Кыргызстан Азербайджан Организация Объединённых Наций (ООН) Организация тюркских государств (ОТГ) Организация исламского сотрудничества (ОИС)
    Azərbaycan və Qırğızıstan XİN başçıları TDT çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Azerbaijan, Kyrgyz FMs discuss cooperation framework

    Последние новости

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей