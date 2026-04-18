    Azərbaycan və Qırğızıstan XİN başçıları TDT çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 18 aprel, 2026
    • 21:15
    Azərbaycan və Qırğızıstan XİN başçıları TDT çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Qırğız Respublikasının xarici işlər naziri Ceenbek Kulubayev Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində görüşüblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb.

    "Nazirlər ortaq tarixi, mədəni və qardaşlıq əlaqələrinə əsaslanan və davamlı şəkildə genişlənən strateji tərəfdaşlığı bir daha təsdiq ediblər", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, bütün səviyyələrdəki fəal siyasi dialoq ticarət, iqtisadiyyat, nəqliyyat, təhsil, mədəniyyət və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün əsas hərəkətverici qüvvə rolunu oynamaqda davam edir.

    Tərəflər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da daxil olmaqla beynəlxalq və regional platformalar çərçivəsində əlaqələndirilmiş fəaliyyətin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayaraq, davamlı qarşılıqlı dəstəyin çoxtərəfli əməkdaşlığı daha da gücləndirəcəyinə əminliklərini ifadə ediblər.

    Azərbaycan Qırğızıstan Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Özəl Sektorun İnkişafı
