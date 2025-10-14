Азербайджан и Казахстан проведут заседание комиссии по автотранспорту

Азербайджан и Казахстан проведут заседание смешанной комиссии по автотранспорту в первом квартале 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана, об этом стало известно на 21-ом заседании совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Азербайджаном.

"Стороны договорились начать обмен электронными разрешениями (e-Permit) на международные автоперевозки, провести в первом квартале 2026 года заседание Смешанной комиссии по автомобильным перевозкам и продолжить цифровизацию логистики через интеграцию систем Digital Trade Corridor и Digital Logistics Platform", - говорится в сообщении.

Обе стороны также обсудили перспективы развития портовой инфраструктуры Казахстана и Азербайджана, а также увеличение числа прямых авиарейсов между двумя странами.

В сфере судостроения планируется расширение сотрудничества: уже ведется строительство новых контейнерных судов для Каспийского моря, а также разрабатываются проекты по производству паромов и других типов судов с использованием казахстанских материалов и технологий.