İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Azərbaycan və Qazaxıstan avtomobil nəqliyyatı üzrə komissiyanın iclasını keçirəcək

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 19:43
    Azərbaycan və Qazaxıstan avtomobil nəqliyyatı üzrə komissiyanın iclasını keçirəcək
    Report

    Azərbaycan və Qazaxıstan 2026-cı ilin birinci rübündə avtomobil nəqliyyatı üzrə qarışıq komissiyanın iclasını keçirəcək.

    "Report" Qazaxıstanın Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan və Azərbaycan arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 21-ci iclasında məlum olub.

    "Tərəflər beynəlxalq avtomobil daşımaları ilə bağlı elektron icazələrin (e-Permit) mübadiləsinə başlanılması, 2026-cı ilin birinci rübündə avtomobil daşımaları üzrə qarışıq komissiyanın iclasının keçirilməsi və Digital Trade Corridor və Digital Logistics Platform sistemlərinin inteqrasiyası vasitəsilə logistikanın rəqəmsallaşdırılmasının davam etdirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər", - məlumatda bildirilib.

    Bundan başqa, hər iki tərəf Qazaxıstan və Azərbaycanın liman infrastrukturunun inkişaf perspektivlərini, eləcə də iki ölkə arasında birbaşa aviareyslərin sayının artırılmasını müzakirə edib.

    Gəmiqayırma sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi planlaşdırılır: artıq Xəzər dənizi üçün yeni konteyner gəmilərinin tikintisi həyata keçirilir, həmçinin Qazaxıstana aid materiallar və texnologiyalardan istifadə edərək bərələrin və digər gəmi növlərinin istehsalı üzrə layihələr hazırlanır.

    Azərbaycan Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiya
    Азербайджан и Казахстан проведут заседание комиссии по автотранспорту
    Azerbaijan, Kazakhstan to hold meeting of transport commission

    Son xəbərlər

    19:58

    Muğan bölgəsində günəbaxan yığımı yekunlaşıb, bu il məhsul bol olub

    ASK
    19:57

    Madaqaskarda hakimiyyəti ələ keçirən hərbçilər keçid hakimiyyəti quracaq - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    19:43

    Azərbaycan və Qazaxıstan avtomobil nəqliyyatı üzrə komissiyanın iclasını keçirəcək

    Xarici siyasət
    19:30

    Fransa Baş naziri pensiya islahatının 2027-ci ilə qədər dondurulduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:28
    Foto

    Milli Paralimpiya Komitəsinin rəhbərliyi Avropa çempionatlarında çıxış etmiş paralimpiyaçılarla görüşüb

    Fərdi
    19:24
    Foto

    Tbilisidə "Şükriyyə" tamaşası nümayiş olunur

    İncəsənət
    19:21

    Zəngəzur dəhlizinin xəritəsi hazırlanıb

    Daxili siyasət
    19:15
    Foto

    "Birlik – 2025" birgə təliminin açılış mərasimi keçirilib

    Hərbi
    19:11

    İsrail "Rəfah" keçid məntəqəsini açmayacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti