    Азербайджан и Грузия обсудят сотрудничество в сфере образования

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 17:14
    Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев прибыл с визитом в Грузию.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках визита запланированы встречи Амруллаева с министром образования, науки и молодежи страны Гиви Миканадзе и другими официальными лицами.

    Представитель Министерства образования и науки Грузии Мариам Адеишвили сообщила, что на встрече будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в сфере образования между двумя странами, совместные проекты и направления будущего сотрудничества.

    Визит Э.Амруллаева в Грузию завершится 5 декабря.

