Азербайджан и Грузия обсудят сотрудничество в сфере образования

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев прибыл с визитом в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках визита запланированы встречи Амруллаева с министром образования, науки и молодежи страны Гиви Миканадзе и другими официальными лицами.

Представитель Министерства образования и науки Грузии Мариам Адеишвили сообщила, что на встрече будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в сфере образования между двумя странами, совместные проекты и направления будущего сотрудничества.

Визит Э.Амруллаева в Грузию завершится 5 декабря.