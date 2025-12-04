Азербайджан и Грузия обсудят сотрудничество в сфере образования
- 04 декабря, 2025
- 17:14
Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев прибыл с визитом в Грузию.
Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках визита запланированы встречи Амруллаева с министром образования, науки и молодежи страны Гиви Миканадзе и другими официальными лицами.
Представитель Министерства образования и науки Грузии Мариам Адеишвили сообщила, что на встрече будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в сфере образования между двумя странами, совместные проекты и направления будущего сотрудничества.
Визит Э.Амруллаева в Грузию завершится 5 декабря.
