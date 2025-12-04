İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    • 04 dekabr, 2025
    • 16:59
    Emin Əmrullayev Gürcüstanda səfərdədir
    Emin Əmrullayev

    Azərbaycanın elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Gürcüstana səfər edib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, səfər çərçivəsində nazirin ölkənin təhsil, elm və gənclər naziri Givi Mikanadze və digər rəsmi şəxslərlə görüşləri nəzərdə tutulub.

    Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyinin sözçüsü Mariam Adeişvili bildirib ki, görüşdə iki ölkə arasında təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, birgə layihələr və gələcək əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə olunacaq.

    E.Əmrullayevin Gürcüstana səfəri dekabrın 5-də başa çatacaq.

    Азербайджан и Грузия обсудят сотрудничество в сфере образования

