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    Азербайджан и ФАО обсудили усиление мер по борьбе с изменением климата

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 18:47
    Азербайджан и ФАО обсудили усиление мер по борьбе с изменением климата

    Азербайджан и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) обсудили усиление климатической деятельности в нескольких областях, включая адаптацию и митигацию в сельском хозяйстве, устойчивое управление водными ресурсами и создание более устойчивых продовольственных систем.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев по итогам встречи с помощником Генерального директора ФАО и Региональным представителем по Европе и Центральной Азии Виорелом Гуцу.

    "Мы также обменялись мнениями о превращении климатических обязательств в практические решения, укрепляющие продовольственную безопасность, сокращающие потери и расточительство продовольствия и продвигающие устойчивое развитие", - отметил М. Бабаев.

    Мухтар Бабаев Климатическое финансирование Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
    Azərbaycanla FAO arasında iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsi müzakirə edilib
    Azerbaijan and FAO discuss strengthening climate action
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