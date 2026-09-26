Азербайджан и ФАО обсудили усиление мер по борьбе с изменением климата

Азербайджан и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) обсудили усиление климатической деятельности в нескольких областях, включая адаптацию и митигацию в сельском хозяйстве, устойчивое управление водными ресурсами и создание более устойчивых продовольственных систем.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев по итогам встречи с помощником Генерального директора ФАО и Региональным представителем по Европе и Центральной Азии Виорелом Гуцу.

"Мы также обменялись мнениями о превращении климатических обязательств в практические решения, укрепляющие продовольственную безопасность, сокращающие потери и расточительство продовольствия и продвигающие устойчивое развитие", - отметил М. Бабаев.