Азербайджан и ФАО обсудили усиление мер по борьбе с изменением климата
- 26 сентября, 2026
- 18:47
Азербайджан и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) обсудили усиление климатической деятельности в нескольких областях, включая адаптацию и митигацию в сельском хозяйстве, устойчивое управление водными ресурсами и создание более устойчивых продовольственных систем.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев по итогам встречи с помощником Генерального директора ФАО и Региональным представителем по Европе и Центральной Азии Виорелом Гуцу.
"Мы также обменялись мнениями о превращении климатических обязательств в практические решения, укрепляющие продовольственную безопасность, сокращающие потери и расточительство продовольствия и продвигающие устойчивое развитие", - отметил М. Бабаев.
It was a pleasure to meet with @ViorelGutu, Assistant Director-General of FAO and Regional Representative for Europe and Central Asia.— Mukhtar Babayev (@Mukhtar_Babayev) September 26, 2026
Discussed strengthening climate action across several areas, including adaptation and mitigation in agriculture, sustainable water management… pic.twitter.com/6zDA0Tp13u