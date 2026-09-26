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    Azərbaycanla FAO arasında iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 26 sentyabr, 2026
    • 18:01
    Azərbaycanla FAO arasında iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsi müzakirə edilib

    Azərbaycanla BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) arasında kənd təsərrüfatında adaptasiya və mitiqasiya, davamlı su idarəçiliyi və daha dayanıqlı ərzaq sistemlərinin qurulması da daxil olmaqla, bir neçə sahədə iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsi müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev və FAO-nun Baş direktorunun köməkçisi və Avropa və Mərkəzi Asiya Üzrə Regional nümayəndəsi Viorel Qutu arasında keçirilən görüşdə fikir mübadiləsi aparılıb.

    "Biz həmçinin iqlim öhdəliklərinin ərzaq təhlükəsizliyini gücləndirən, ərzaq itkisi və israfını azaldan və davamlı inkişafı irəli aparan praktiki həllərə çevrilməsi barədə fikir mübadiləsi apardıq", - M. Babayev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    Muxtar Babayev Viorel Qutu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)
    Азербайджан и ФАО обсудили усиление мер по борьбе с изменением климата
    Azerbaijan and FAO discuss strengthening climate action
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