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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Şahin Bağırov Ağsuda vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    • 02 noyabr, 2026
    • 15:40
    Şahin Bağırov Ağsuda vətəndaşları qəbul edib

    Bu gün Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) sədri Şahin Bağırov Ağsu şəhərində vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" DGK-ya istinadən xəbər verir ki, komitənin müvafiq strukturlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən qəbulda Ağsu, İsmayıllı, Şamaxı və Göyçay rayonlarının sakinlərinin müraciətləri dinlənilib. Müraciətlər əsasən işə qəbul və digər gömrük məsələləri ilə bağlı olub.

    Qəbul zamanı qaldırılan məsələlərin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, araşdırılması tələb olunan bəzi müraciətlərlə bağlı müvafiq tədbirlər görülməsi üçün aidiyyəti strukturların rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib.

    Şahin Bağırov Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Ağsu Vətəndaş qəbulu
    44 filmi
    44 filmi

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