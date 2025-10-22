Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Азербайджан и Эстония проведут политконсультации в следующем году

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 13:02
    Азербайджан и Эстония проведут политконсультации в следующем году

    Азербайджан и Эстония проведут политические консультации в первой половине 2026 года в Баку.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

    Он отметил, что регулярно обсуждает со своим эстонским коллегой двустороннее и многостороннее сотрудничество на различных международных платформах.

    "Взаимные визиты имеют большее значение. Сегодняшний визит министра и его встреча с президентом Азербайджана важны. Мы смогли охватить широкий спектр вопросов. Были затронуты отношения ЕС-Азербайджан, а также обсуждались региональные и глобальные темы", -сказал Байрамов.

    Министр подчеркнул, что ранее в 2024 году между МИД Азербайджана и Эстонии уже проводились политические консультации.

    Gələn il Azərbaycanla Estoniya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək

