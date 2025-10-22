Gələn il Azərbaycanla Estoniya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək
- 22 oktyabr, 2025
- 12:54
2026-ci ilin ilk yarısında Bakıda Azərbaycanla Estoniya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov estoniyalı həmkarı Marqus Tsaxkna ilə birgə mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, estoniyalı həmkarı ilə müxtəlif beynəlxalq platformalarda həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əməkdaşlığı mütəmadi olaraq müzakirə edirlər:
"Ancaq ikitərəfli qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti daha böyükdür. Nazirin bugünkü səfəri və Azərbaycan Prezidenti ilə görüşü önəmlidir. Biz geniş spektrli məsələləri bu gün müzakirələrimizdə əhatə edə bildik. Aİ-Azərbaycan münasibətlərinə toxunuldu, eyni zamanda, regional və qlobal mövzular da müzakirə edildi".
C.Bayramov bildirib ki, Azərbaycan və Estoniya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr bundan əvvəl 2024-cü ildə keçirilib.