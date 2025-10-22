İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Gələn il Azərbaycanla Estoniya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 12:54
    Gələn il Azərbaycanla Estoniya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək

    2026-ci ilin ilk yarısında Bakıda Azərbaycanla Estoniya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov estoniyalı həmkarı Marqus Tsaxkna ilə birgə mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, estoniyalı həmkarı ilə müxtəlif beynəlxalq platformalarda həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əməkdaşlığı mütəmadi olaraq müzakirə edirlər:

    "Ancaq ikitərəfli qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti daha böyükdür. Nazirin bugünkü səfəri və Azərbaycan Prezidenti ilə görüşü önəmlidir. Biz geniş spektrli məsələləri bu gün müzakirələrimizdə əhatə edə bildik. Aİ-Azərbaycan münasibətlərinə toxunuldu, eyni zamanda, regional və qlobal mövzular da müzakirə edildi".

    C.Bayramov bildirib ki, Azərbaycan və Estoniya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr bundan əvvəl 2024-cü ildə keçirilib.

    Ceyhun Bayramov Azərbaycan Marqus Tsaxkna Estoniya Xarici İşlər Nazirliyi
    Азербайджан и Эстония проведут политконсультации в следующем году

    Son xəbərlər

    13:00
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan və Gürcüstan baş nazirlərinin qapalı görüşü keçirilir

    Xarici siyasət
    12:58
    Foto

    Dağ velosipedi üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

    Fərdi
    12:58

    Bu ilin ilk 8 ayında Azərbaycanla Estoniya arasında ticarət dövriyyəsi 25 milyon ABŞ dolları olub

    Xarici siyasət
    12:56

    Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyi keçiriləcək

    Daxili siyasət
    12:55

    Fransada daha bir muzey qarət edilib

    Digər ölkələr
    12:54

    Gələn il Azərbaycanla Estoniya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək

    Xarici siyasət
    12:52

    Azərbaycanda aqrar sektorda mövsümi çalışanlara gündəlik ödənişin yuxarı həddi 50 % artırılıb

    ASK
    12:52
    Foto

    Azərbaycanda "Toxumçuluq haqqında" yeni qanun layihəsi hazırlanıb

    ASK
    12:50

    Azərbaycan Dabaq Xəstəliyinə Nəzarət üzrə Avropa Komissiyasının Nizamnaməsinə qoşulub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti