    18 апреля, 2026
    Азербайджан и D-8 обсудили в Анталье сотрудничество в рамках организации

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) Сохаилом Махмудом на полях Анталийского дипломатического форума (ADF-2026).

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

    Отмечается, что стороны обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и D-8 в политической, экономической, торговой, энергетической, инвестиционной сферах, а также в области транспорта и логистики.

    Было высоко оценено активное участие Азербайджана в деятельности D-8 с момента вступления. В данном контексте были отмечены проведенная в нашей стране Неделя D-8, продолжающиеся усилия по созданию Центров передового опыта по медиа и транспорту, а также Энергетического и климатического центра организации.

    Были также затронуты вопросы региональной и глобальной безопасности, особое внимание уделено снижению напряженности на Ближнем Востоке, соблюдению международного гуманитарного права и защите гражданского населения.

    Azərbaycan ilə D-8 arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib
    Azerbaijan, D-8 discuss expanding cooperation

