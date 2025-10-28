Азербайджан и Беларусь подписали совместный протокол о расширении экономического сотрудничества
Внешняя политика
- 28 октября, 2025
- 14:18
Азербайджан и Беларусь подписали совместный протокол о расширении экономического сотрудничества.
Как сообщает Report, подписание состоялось по итогам 15-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью.
В документе отражены обязательства по реализации новых проектов, координации деятельности совместных рабочих групп и осуществлению конкретных мероприятий.
Стороны, вновь подтвердив стратегический характер азербайджано-белорусских отношений, выразили готовность и в дальнейшем укреплять сотрудничество, основываясь на принципах дружбы, взаимной выгоды и поддержки.
