Азербайджан и Беларусь подписали совместный протокол о расширении экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, подписание состоялось по итогам 15-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью.

В документе отражены обязательства по реализации новых проектов, координации деятельности совместных рабочих групп и осуществлению конкретных мероприятий.

Стороны, вновь подтвердив стратегический характер азербайджано-белорусских отношений, выразили готовность и в дальнейшем укреплять сотрудничество, основываясь на принципах дружбы, взаимной выгоды и поддержки.