Azərbaycanla Belarus arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair Birgə Protokol imzalanıb
Xarici siyasət
- 28 oktyabr, 2025
- 14:01
Azərbaycan və Belarus arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair Birgə Protokol imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, imzalanma Azərbaycan-Belarus Hökumətlərarası Komissiyasının 15-ci iclasının yekununda olub.
Sənəddə yeni layihələrin icrası, birgə işçi qruplarının fəaliyyətinin koordinasiyası və konkret tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə öhdəliklər əksini tapıb.
Tərəflər bir daha Azərbaycan-Belarus münasibətlərinin strateji xarakterini vurğulayaraq, əməkdaşlığın gələcəkdə də dostluq, qarşılıqlı fayda və dəstək prinsipləri əsasında ardıcıl olaraq genişləndiriləcəyini bəyan ediblər.
Son xəbərlər
14:09
Azərbaycanda istifadəsinə icazə verilmiş yeni sort hibrid və cinslər Dövlət Reyestrinə daxil edilibASK
14:06
Əli Əsədov Belarusun Baş nazirinin müavini ilə görüşübXarici siyasət
14:01
Foto
Azərbaycan-Belarus Hökumətlərarası Komissiyasının 15-ci iclası keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
14:01
Foto
Azərbaycanla Belarus arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair Birgə Protokol imzalanıbXarici siyasət
14:00
Foto
Xocalının Təzəbinə və Ballıca kəndlərinə növbəti köç olubDaxili siyasət
13:55
Norveçli olimpiya çempionu vəfat edibFərdi
13:50
Lavrov: Rusiya Trampın Ukrayna böhranının həllinə can atdığına ümid edirRegion
13:44
"Azəristiliktəchizat"ın yığılmış zərəri 133 milyon manatı keçibMaliyyə
13:44