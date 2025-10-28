İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycanla Belarus arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair Birgə Protokol imzalanıb

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 14:01
    Azərbaycanla Belarus arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair Birgə Protokol imzalanıb

    Azərbaycan və Belarus arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair Birgə Protokol imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, imzalanma Azərbaycan-Belarus Hökumətlərarası Komissiyasının 15-ci iclasının yekununda olub.

    Sənəddə yeni layihələrin icrası, birgə işçi qruplarının fəaliyyətinin koordinasiyası və konkret tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə öhdəliklər əksini tapıb.

    Tərəflər bir daha Azərbaycan-Belarus münasibətlərinin strateji xarakterini vurğulayaraq, əməkdaşlığın gələcəkdə də dostluq, qarşılıqlı fayda və dəstək prinsipləri əsasında ardıcıl olaraq genişləndiriləcəyini bəyan ediblər.

    Azərbaycan Belarus Hökumətlərarası Komissiya Birgə Protokol

    Son xəbərlər

    14:09

    Azərbaycanda istifadəsinə icazə verilmiş yeni sort hibrid və cinslər Dövlət Reyestrinə daxil edilib

    ASK
    14:06

    Əli Əsədov Belarusun Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    14:01
    Foto

    Azərbaycan-Belarus Hökumətlərarası Komissiyasının 15-ci iclası keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    14:01
    Foto

    Azərbaycanla Belarus arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair Birgə Protokol imzalanıb

    Xarici siyasət
    14:00
    Foto

    Xocalının Təzəbinə və Ballıca kəndlərinə növbəti köç olub

    Daxili siyasət
    13:55

    Norveçli olimpiya çempionu vəfat edib

    Fərdi
    13:50

    Lavrov: Rusiya Trampın Ukrayna böhranının həllinə can atdığına ümid edir

    Region
    13:44

    "Azəristiliktəchizat"ın yığılmış zərəri 133 milyon manatı keçib

    Maliyyə
    13:44

    Şəhid bacısı: Valideynlərimin bu günü görmədən dünyadan köçmələrinə heyfslənirəm

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti