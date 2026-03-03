Азербайджан и Беларусь обсудили двустороннее экономическое сотрудничество

Посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич обсудил с заместителем премьер-министра Азербайджана, сопредседателем межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Самиром Шарифовым вопросы двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Беларуси в Азербайджане в соцсетях.

"Посол Дмитрий Пиневич встретился с заместителем премьер-министра Азербайджана Самиром Шарифовым <...>. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней экономической повестки", - говорится в сообщении.