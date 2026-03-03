Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Азербайджан и Беларусь обсудили двустороннее экономическое сотрудничество

    Внешняя политика
    • 03 марта, 2026
    • 19:22
    Азербайджан и Беларусь обсудили двустороннее экономическое сотрудничество

    Посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич обсудил с заместителем премьер-министра Азербайджана, сопредседателем межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Самиром Шарифовым вопросы двустороннего сотрудничества.

    Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Беларуси в Азербайджане в соцсетях.

    "Посол Дмитрий Пиневич встретился с заместителем премьер-министра Азербайджана Самиром Шарифовым <...>. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней экономической повестки", - говорится в сообщении.

    Беларусь Дмитрий Пиневич Самир Шарифов Азербайджан двустороннее сотрудничество экономическое сотрудничество
    Azərbaycan və Belarus ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Azerbaijan and Belarus discuss bilateral economic cooperation
    Ты - Король

    Последние новости

    20:00

    На Бакинской кольцевой загорелся автомобиль, образовался затор

    Происшествия
    19:55

    Китай выступает за дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Ирана

    Другие страны
    19:51

    Катар нанес удар по Ирану в ответ на атаки по Дохе

    Другие страны
    19:39

    ЦАХАЛ заявил о завершении серии ударов по инфраструктуре Ирана

    Другие страны
    19:38

    Посольство Азербайджана в Кувейте обратилось к нашим гражданам

    Внешняя политика
    19:30
    Фото

    Лейла Алиева выступила на сессии "Проекты зеленой энергетики"

    Внешняя политика
    19:25

    СМИ: Израиль рассматривает возможность открыть воздушное пространство до выходных

    Другие страны
    19:22

    Азербайджан и Беларусь обсудили двустороннее экономическое сотрудничество

    Внешняя политика
    19:21
    Фото

    Азербайджан и ЕС обсудили инвестиции в сферу зеленой энергетики

    Энергетика
    Лента новостей