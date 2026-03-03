İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Azərbaycan və Belarus ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 03 mart, 2026
    • 19:29
    Azərbaycan və Belarus ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Belarusun Azərbaycandakı səfiri Dmitri Pineviç Azərbaycanın Baş nazirinin müavini, ticari-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın həmsədri Samir Şərifovla ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Belarusun Azərbaycandakı səfirliyi sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    "Səfir Dmitri Pineviç Azərbaycan Baş nazirinin müavini Samir Şərifovla görüşüb. Onlar ikitərəfli iqtisadi gündəliyin geniş məsələlər dairəsini müzakirə edib", - məlumatda bildirilib.

    Азербайджан и Беларусь обсудили двустороннее экономическое сотрудничество
    Azerbaijan and Belarus discuss bilateral economic cooperation

