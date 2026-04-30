    Азер Керимли: За агрессивной риторикой Окампо стоят интересы, заказы и обязательства

    Последние заявления бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Окампо и появившиеся видеоматериалы являются открытым доказательством, что деятельность вышла за рамки правового поля и стала открытой политической манипуляцией.

    Как сообщает Report, об этом заявил член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азер Керимли.

    По его словам, будучи человеком с опытом работы в международной судебной системе, его попытки вмешаться в геополитические процессы под прикрытием "права" вызывают серьезные вопросы.

    "Если проанализировать содержание озвученных в видео Окампо заявлений, становится очевидно, что они направлены на достижение конкретных политических целей - срыв мирного процесса в регионе, подрыв сотрудничества между Европейской комиссией и Азербайджаном, а также дестабилизацию внутриполитической ситуации в Армении. Это свидетельствует о подходе, характерном скорее для политтехнолога и мошенника", - сказал парламентарий.

    Депутат также указал на возможные мотивы подобной активности: "Имя Окампо и ранее фигурировало в различных скандалах, в том числе связанных с вопросами этики и финансовой прозрачности. Это дает основания полагать, что за его нынешней активностью могут стоять определенные группы интересов и обусловленные ими политические обязательства".

    По мнению парламентария, совпадение риторики Окампо с линией армянских лоббистских сетей на Западе также не выглядит случайным. Кроме того, он обратил внимание на упоминание в этом контексте бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, что, по его словам, ставит под сомнение нейтралитет европейских институтов.

    "В данном случае речь идет уже не о позициях отдельных лиц, а о репутации институтов. Деятельность Окампо должна оцениваться скорее в контексте политической коррупции и инструментов влияния. За агрессивной риторикой против Азербайджана стоят интересы, заказы и обязательства", - добавил Керимли.

    Отметим, ранее Minval Politika опубликовал видеоматериалы, свидетельствующие о причастности Окампо к политической коррупции.

    Луис Окампо Азер Керимли
    Yayılan videomateriallar Okamponun açıq siyasi manipulyasiyaya keçdiyini göstərir - RƏY
    Footage shows that Ocampo moved to open political manipulation - opinion

