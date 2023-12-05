Аурелия Григориу назвала изгнание азербайджанцев из Армении нарушением прав человека

В Общине Западного Азербайджана проходят встречи с участниками, прибывшими в Азербайджан для участия в международной конференции "Обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев: Глобальный контекст и справедливое решение

В Общине Западного Азербайджана проходят встречи с участниками, прибывшими в Азербайджан для участия в международной конференции "Обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев: Глобальный контекст и справедливое решение", которая пройдет 5 декабря.

Как сообщили Report в Общине Западного Азербайджана, на встрече бывшего омбудсмена Молдовы Аурелии Григориу и председателя Совета интеллигенции Общины Эльхана Гусейнова гостье была предоставлена информация о гуманитарных последствиях депортации.

Аурелия Григориу заявила, что изгнание азербайджанцев из Армении является нарушением прав человека и депортация западных азербайджанцев не способствует установлению мира и взаимопонимания между народами.

В международной конференции примут участие более 100 депутатов, экспертов и других известных лиц из Азербайджана и более 30 стран.