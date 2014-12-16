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    Посол Казахстана: Армения может вступить в ЕАЭС только в рамках международно-признанных границ

    Это наша принципиальная позиция, и мы от нее не отойдем

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Казахстан всегда поддерживали друг друга на международной арене".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал посол Казахстана в Азербайджане Амангельды Жумабаев, касаясь позиции Казахстана по вопросу нагорно-карабахского конфликта и попыток вхождения Армении в Евразийский союз вместе с оккупированными территориями Азербайджана - Нагорным Карабахом.

    Посол напомнил, что в мае, когда решался вопрос о вступлении Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), президент Казахстана Нурсултан Назарбаев четко выразил свою позицию, которая заключалась в том, что Армения может вступить в Союз в рамках международно-признанных границ: "Карабаха в этом союзе быть не может, это и есть наша принципиальная позиция по карабахскому вопросу, и мы от этой позиции не отойдем. Мы надеемся, что конфликт разрешится".

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