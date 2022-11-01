Армения должна извлечь урок из очередного фиаско в Сочи и принять новую реальность

"Руководство Армении должно извлечь урок из очередного фиаско в Сочи и принять новую реальность".

"Руководство Армении должно извлечь урок из очередного фиаско в Сочи и принять новую реальность".

Об этом Report заявил член правления партии "Ени Азербайджан", депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу.

По его словам, официальный Ереван вновь потерпел неудачу на состоявшейся 31 октября в Сочи трехсторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Депутат считает, что по итогам переговоров Пашинян не добился ничего из того, на что рассчитывал.

"Армяне считали, что сочинская встреча может стать поворотным моментом в послевоенной дипломатии. Во время провокаций 12-13 сентября они верили, что смогут переломить ситуацию на поле боя. Дипломатическое фиаско в Сочи стало итогом военного фиаско 12-13 сентября", - подчеркнул член правления правящей партии.

Х.Бабаоглу отметил, что до встречи в Сочи в Армении полагали, что они направление в Армению миссии ЕС после пражской встречи, заявление Армении о выходе из ОДКБ и проведение "успешного" митинга в Ханкенди являются элементами давления: "Пашинян считал, что это довольно сильные средства шантажа для воздействия на позицию Владимира Путина".

"Совместно организованный Россией и Арменией в Ханкенди митинг должен был позиционироваться как общественная поддержка позиции по давлению на Азербайджан. Но ничего из этого не сработало. Потому что президент Азербайджана до трехсторонней встречи поставил окончательную и конкретную точку в этом вопросе. Он подчеркнул, что карабахская проблема осталась в истории и решена два года назад", - отметил депутат.

"Армения скоро будет клянчить предлагаемый им сейчас мир. Поэтому они должны извлечь урок из сочинской встречи и принять новую реальность".