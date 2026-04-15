Армандс Краузе восхитился борьбой Азербайджана за территориальную целостность
- 15 апреля, 2026
- 16:43
Министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе выразил восхищение усилиями Азербайджана в борьбе за восстановление своей территориальной целостности.
Как сообщает Report, на 9-м заседании азербайджано-латвийской межправительственной комиссии в Шуше он указал на то, что азербайджанский народ на протяжении более трех десятилетий сохранял веру в достижение поставленной цели.
Краузен подчеркнул, что для него большая честь находиться в Шуше, имеющей особое значение для страны и поздравил Азербайджан с достигнутыми результатами.
Латвийский министр также ознакомился с ходом восстановительных работ, проводимых на освобожденных территориях.
По словам Краузена, отстаивание независимости требует твердой решимости и, если потребуется, продолжительной борьбы, подобно тому, как это происходило в 1990–1991 годах.