    Армандс Краузе восхитился борьбой Азербайджана за территориальную целостность

    Внешняя политика
    • 15 апреля, 2026
    • 16:43
    Армандс Краузе восхитился борьбой Азербайджана за территориальную целостность

    Министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе выразил восхищение усилиями Азербайджана в борьбе за восстановление своей территориальной целостности.

    Как сообщает Report, на 9-м заседании азербайджано-латвийской межправительственной комиссии в Шуше он указал на то, что азербайджанский народ на протяжении более трех десятилетий сохранял веру в достижение поставленной цели.

    Краузен подчеркнул, что для него большая честь находиться в Шуше, имеющей особое значение для страны и поздравил Азербайджан с достигнутыми результатами.

    Латвийский министр также ознакомился с ходом восстановительных работ, проводимых на освобожденных территориях.

    По словам Краузена, отстаивание независимости требует твердой решимости и, если потребуется, продолжительной борьбы, подобно тому, как это происходило в 1990–1991 годах.

    Armands Krauzen: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsinə heyranam

