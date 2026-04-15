    Armands Krauzen: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsinə heyranam

    Xarici siyasət
    • 15 aprel, 2026
    • 16:21
    Armands Krauzen: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsinə heyranam

    Latviyanın kənd təsərrüfatı naziri Armands Krauzen Azərbacanın öz ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsinə heyran olduğunu bəyan edib.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyanın 9-cu iclasında danışan nazir qeyd edib ki, xalqın 30 ildən artıq bir müddətdə bu məqsədə necə inandığına heyrandır.

    "Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən Şuşada olduğum üçün həqiqətən çox xoşbəxtəm. Sizin iradənizə, ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizənizə və 30 ildən artıq bir müddətdə bu məqsədə necə inanmağınıza heyranam. Sizi əldə etdiyiniz nailiyyətlər və burada, azad edilmiş ərazilərdə gördüyünüz işlər münasibətilə təbrik edirəm. Hesab edirəm ki, bu, həm də çox vacibdir. Beləliklə, biz 1990-cı və 1991-ci illərdə etdiyimiz kimi müstəqilliyimizin keşiyində dururuq və lazım gəldikdə azadlığımız uğrunda uzun müddət mübarizə aparmalıyıq", - o deyib.

    Armands Krauzen Latviya Şuşa
    Армандс Краузе восхитился борьбой Азербайджана за территориальную целостность

    Son xəbərlər

    16:56

    Koşta: Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyət dünya iqtisadiyyatına təhdid yaradır

    Digər ölkələr
    16:55

    Yeni təyinat TƏBİB-də vətəndaş məmnunluğunun artırılmasına yönəlib - RƏY

    Sağlamlıq
    16:55

    Azərbaycan yaxın 5 ildə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə nisbətini 11 %-ə endirəcək

    Maliyyə
    16:50

    Səhiyyə idarəetməsində yeni mərhələ: tibbi xidmətlərin əlçatanlığı üçün institusional islahatlar - ŞƏRH

    Sağlamlıq
    16:48

    Azərbaycanın növbəti 4 il üçün büdcə siyasətinin hədəfləri açıqlanıb

    Maliyyə
    16:43
    Foto
    Video

    Yasamalda evdə baş verən yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb - YENİLƏNİB- 3

    Hadisə
    16:40

    Azərbaycanın yaxın 2 ildə dövlət borcunun 29 milyard manatı ötəcəyi gözlənilir

    Maliyyə
    16:38

    Azərbaycanda təsiri məhdud olan güzəşt və azadolmaların ləğvi planlaşdırılır

    Maliyyə
    16:34

    Azərbaycan əhalisinin yaxın 4 ildə gəlirləri və xərcləri üzrə proqnozlar açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti