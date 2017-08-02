Араз Азимов: Азербайджан продолжит выполнять свои обязательства по оказанию помощи Афганистану

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Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Таги Халили встретился с замминистра иностранных дел Азербайджана Аразом Азимовым.

Как сообщили Report в посольстве Афганистана в Азербайджане, посол напомнил о последнем визите А. Азимова в Кабул и проведенных там встречах, а также отметил их важность для укрепления политических связей между двумя странами.

М. Т. Халили заявил, что солидарность в позициях Азербайджана и Афганистана на международной арене имеет большую важность.

В свою очередь, А. Азимов отметил, что проведенные им в Кабуле встречи были плодотворными, а также добавил, что в Афганистане возможен мир и стабильность. Замминистра отметил, что Азербайджан продолжит выполнять свои обязательства по оказанию помощи Афганистану.

Кроме того, на встрече был обсужден вопрос, связанный с организацией в Баку в декабре текущего года конференции глав МИД инициативы "Сердце Азии - Стамбульский процесс", и другие региональные вопросы.