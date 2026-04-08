Арагчи и Байрамов обсудили текущую ситуацию в регионе
Внешняя политика
- 08 апреля, 2026
- 18:49
Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Ирана и Азербайджана Аббасом Арагчи и Джейхуном Байрамовым.
Как передает Report, это следует из телеграм-канала Арагчи.
"Аббас Арагчи и Джейхун Байрамов провели переговоры о последней ситуации в регионе, а также обсудили двусторонние отношения", - следует из публикации.
Отмечается, что детали беседы будут обнародованы позднее.
