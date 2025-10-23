ANAMA обучит украинских саперов
Внешняя политика
- 23 октября, 2025
- 11:59
Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подписали меморандум о взаимопонимании "О проведении тренингов по гуманитарному разминированию в Азербайджанской Республике".
Как сообщает Report со ссылкой на ANAMA, подписание документа состоялось в рамках Конференции по противоминной деятельности в Украине (UMAC 2025), организованной в Токио (Япония).
Меморандум подписали председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов и замглавы Госслужбы Украины Роман Примуш.
Документ предусматривает проведение Агентством тренингов в Азербайджане для украинских специалистов по гуманитарному разминированию.
