ANAMA обучит украинских саперов

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подписали меморандум о взаимопонимании "О проведении тренингов по гуманитарному разминированию в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Report со ссылкой на ANAMA, подписание документа состоялось в рамках Конференции по противоминной деятельности в Украине (UMAC 2025), организованной в Токио (Япония).

Меморандум подписали председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов и замглавы Госслужбы Украины Роман Примуш.

Документ предусматривает проведение Агентством тренингов в Азербайджане для украинских специалистов по гуманитарному разминированию.