İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Azərbaycan Ukrayna minatəmizləyənlərinə təlimlər keçəcək

    Xarici siyasət
    • 23 oktyabr, 2025
    • 11:21
    Azərbaycan Ukrayna minatəmizləyənlərinə təlimlər keçəcək

    Azərbaycan Ukrayna minatəmizləyənlərinə təlimlər keçəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, oktyabrın 22-23-də Yaponiyanın Tokio şəhərində keçirilən Ukraynada Mina Fəaliyyəti üzrə Konfrans (UMAC 2025) çərçivəsində ANAMA ilə Ukrayna Fövqəladə Hallar Dövlət Xidməti (SESU) arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Humanitar minatəmizləmə üzrə Azərbaycan Respublikasında təlimlərin keçirilməsinə dair" Anlaşma Memorandumunu ANAMA İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov və Ukrayna Fövqəladə Hallar Dövlət Xidmətinin rəhbərinin müavini Roman Prymuş imzalayıblar.

    Sənəd ANAMA tərəfindən SESU-nun humanitar minatəmizləmə üzrə mütəxəssislərinə Azərbaycanda müvafiq təlimlərin keçirilməsini özündə ehtiva edir.

    ANAMA Ukrayna Anlaşma memorandumu

    Son xəbərlər

    11:43

    "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası"nın nəzdində Şəriət Şurası yaradılır

    Maliyyə
    11:40

    ARDNF "Şahdəniz"in işlənməsindən gəlirlərini 12 %-dən çox artırıb

    Energetika
    11:38

    Azərbaycanda dabaq xəstəliyinə yoluxma faktı aşkarlanmayıb - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    11:38

    Azərbaycan Gürcüstan və Ukraynaya yemiş satışını bərpa edib

    Biznes
    11:38

    V Tbilisi İpək Yolu Forumu çərçivəsində ilk dəfə Maliyyə Sammiti keçirilib

    Region
    11:37

    Yunus Abdulov: "Azərbaycan bankları İslam bankçılığı üçün hazırdır"

    Maliyyə
    11:34

    İtaliya klubunun baş məşqçisi xəstəxanaya yerləşdirilib

    Futbol
    11:31

    Naxçıvanda su xəttində qəza olub, şəhərə içməli suyun verilişində fasilə yaranacaq

    İnfrastruktur
    11:31

    Aİ Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti