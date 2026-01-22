Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Внешняя политика
    • 22 января, 2026
    • 19:34
    Амирбеков и Шекеринска обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

    Специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков и заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска в ходе встречи в Баку обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

    Как передает Report, об этом сообщает представительство Азербайджана в НАТО в соцсети Х.

    В ходе встречи стороны отметили, что первый визит послов Североатлантического совета в нашу страну в 2025 году и встреча с президентом Ильхамом Алиевым стали "значимым событием в истории партнерства Азербайджана и НАТО".

    "Стороны также провели обстоятельную дискуссию по таким вопросам, как текущее состояние взаимовыгодного партнерства Азербайджана и НАТО и его перспективы на будущее, вклад Азербайджана как активного и надежного партнера в возглавляемые Североатлантическим блоком операции по поддержанию мира и в энергетическую безопасность Европы, сотрудничество в области гуманитарного разминирования, а также другие вопросы, касающиеся региональной безопасности и мирной повестки дня Азербайджана и Армении", -- говорится в пубикации.

    Elçin Əmirbəyov NATO Baş katibin müavini ilə Bakı-İrəvan sülh prosesini müzakirə edib

    Лента новостей