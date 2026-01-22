Elçin Əmirbəyov NATO Baş katibin müavini ilə Bakı-İrəvan sülh prosesini müzakirə edib
- 22 yanvar, 2026
- 19:40
Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Bakıda səfərdə olan NATO Baş katibinin müavini Radmila Şekerinska ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın NATO-dakı daimi nümayəndəliyi "X" hesabında paylaşım edib.
Görüş zamanı Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi müzakirə edilib.
Tərəflər həmçinin qeyd ediblər ki, 2025-ci ildə Şimali Atlantika Şurası səfirlərinin Azərbaycana ilk səfəri və Prezident İlham Əliyevlə görüşü NATO ilə tərəfdaşlıq tarixində əhəmiyyətli hadisə olub.
"NATO və Azərbaycan arasında qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək perspektivləri, Azərbaycanın fəal və etibarlı tərəfdaş kimi Şimali Atlantika Alyansı rəhbərliyi altında həyata keçirilən sülhməramlı əməliyyatlara və Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfə, humanitar minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlıq, həmçinin regional təhlükəsizlik və digər məsələlər üzrə ətraflı müzakirə aparılıb", – məlumatda qeyd olunur.
The NATO Deputy Secretary General, Ms. Radmila Shekerinska (@DepSecGenNATO), met with the Representative of the President of the Republic of Azerbaijan (@presidentaz) on special assignments, Mr. Elchin Amirbayov.— Azerbaijan at NATO 🇦🇿 (@AzMissionNATO) January 22, 2026
During the meeting, the first ever visit of @NATO's North… pic.twitter.com/ZxCuljJhZh