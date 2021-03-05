Американский конгрессмен сделал заявление по поводу Ходжалинского геноцида

Сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США, представитель штата Теннесси в Палате представителей, демократ Стив Коэн выступил с заявлением по поводу 29-й годовщины Ходжалинской трагедии

Сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США, представитель штата Теннесси в Палате представителей, демократ Стив Коэн выступил с заявлением по поводу 29-й годовщины Ходжалинской трагедии.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в США, в заявлении было отмечено, что убийство сотен жителей города Ходжалы в ходе армяно-азербайджанского конфликта стало крупнейшим геноцидом в отношении этнических азербайджанцев.

Стив Коэн почтил память жертв этой трагедии, отметив, что разделяет горе азербайджанцев.