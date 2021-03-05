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Американский конгрессмен сделал заявление по поводу Ходжалинского геноцида

Американский конгрессмен сделал заявление по поводу Ходжалинского геноцида Сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США, представитель штата Теннесси в Палате представителей, демократ Стив Коэн выступил с заявлением по поводу 29-й годовщины Ходжалинской трагедии
Внешняя политика
5 марта 2021 г. 04:47
Американский конгрессмен сделал заявление по поводу Ходжалинского геноцида
Стив Коэн

Сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США, представитель штата Теннесси в Палате представителей, демократ Стив Коэн выступил с заявлением по поводу 29-й годовщины Ходжалинской трагедии.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в США, в заявлении было отмечено, что убийство сотен жителей города Ходжалы в ходе армяно-азербайджанского конфликта стало крупнейшим геноцидом в отношении этнических азербайджанцев.

Стив Коэн почтил память жертв этой трагедии, отметив, что разделяет горе азербайджанцев.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ konqresmeni Stiv Koen ermənilərin Xocalıdakı qətlləri ilə bağlı bəyanat yaydı

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