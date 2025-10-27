Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Аллахшукюр Пашазаде встретится с Папой Римским в Ватикане

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2025
    • 11:12
    Аллахшукюр Пашазаде встретится с Папой Римским в Ватикане

    Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сегодня отправится в Ватикан.

    Как сообщили Report в УМК, визит состоится в рамках приглашения на торжественные мероприятия по случаю 60-летия со дня принятия Nostra Aetate - одного из главных документов Второго Ватиканского собора, заложившего основу отношений Римско-католической церкви с другими религиями.

    Годовщина совпадает с "Годом надежды", призванным вновь подчеркнуть и укрепить мир, солидарность и взаимное уважение во всем мире.

    28 октября шейх уль-ислам примет участие в серии мероприятий, призванных поддержать документ Nostra Aetate, а также подтвердить важность мира, примирения и межрелигиозного диалога.

    В рамках визита ожидается встреча председателя УМК с Папой Римским Львом XIV, представителями Ватикана, видными религиозными деятелями различных религиозных конфессий, включая религиозных лидеров мусульманского мира.

    Аллахшукюр Пашазаде Папа Римский встреча Ватикан
    Лента новостей