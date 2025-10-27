Аллахшукюр Пашазаде встретится с Папой Римским в Ватикане

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сегодня отправится в Ватикан.

Как сообщили Report в УМК, визит состоится в рамках приглашения на торжественные мероприятия по случаю 60-летия со дня принятия Nostra Aetate - одного из главных документов Второго Ватиканского собора, заложившего основу отношений Римско-католической церкви с другими религиями.

Годовщина совпадает с "Годом надежды", призванным вновь подчеркнуть и укрепить мир, солидарность и взаимное уважение во всем мире.

28 октября шейх уль-ислам примет участие в серии мероприятий, призванных поддержать документ Nostra Aetate, а также подтвердить важность мира, примирения и межрелигиозного диалога.

В рамках визита ожидается встреча председателя УМК с Папой Римским Львом XIV, представителями Ватикана, видными религиозными деятелями различных религиозных конфессий, включая религиозных лидеров мусульманского мира.